Москва, 4 ноября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь может заменить Василия Голубева на посту губернатора Ростовской области, а участник программы «Время героев» Евгений Первышов — возглавить Тамбовскую область вместо Максима Егорова. Об этом пишут 4 ноября «Ведомости».

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«Основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области стал гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь», — говорится в материале.

О том, что Слюсарь и Первышов могут стать губернаторами, изданию сообщили несколько источников, близких к администрации президента.

Слюсарь родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. Окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС. Работал в коммерческих компаниях, затем был коммерческим директором ОАО «Роствертол», руководил комитетом вертолётных программ в «Оборонпроме» и занимал разные должности в Минпромторге. ОАК Слюсарь возглавляет с 2015 года.

Первышов родился 4 мая 1976 года в Краснодаре. Депутат Госдумы («Единая Россия»), бывший мэр Краснодара (2016-2021). В октябре 2022 года Первышов сообщил, что отправляется в зону проведения спецоперации. На СВО он провёл десять месяцев, затем прошёл обучение по программе «Время героев», в рамках которого участвовал в экспедиции на Северный полюс.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Егоров и Голубев объявили, что уходят в отставку. Егоров пояснил, что по решению руководства страны будет выполнять поставленные задачи на федеральном уровне. Голубев сообщил, что покидает пост главы региона в связи с переходом на другую работу.

Егоров руководил Тамбовской областью с 4 октября 2021 года, когда президент Владимир Путин своим указом назначил его исполняющим обязанности губернатора. Выборы главы региона состоялись 11 сентября 2022 года. Егоров одержал на них уверенную победу (84,95% голосов) и официально вступил в должность через девять дней. Перед этим он представил пятилетнюю программу развития Тамбовской области.

Василий Голубев был назначен главой администрации Ростовской области в 2010 году, в сентябре 2015 года — переизбран на пост губернатора. На выборах за него проголосовали более 78% избирателей.