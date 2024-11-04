Москва, 4 ноября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст раскритиковал основателя IT-корпорации Apple Стива Джобса за разрушение человеческих связей. Об этом 4 ноября сообщает 360.ru.

Krista Kennell/Global Look Press

По его словам, разработанный компанией Apple смартфон iPhone является «чрезвычайно чудовищной и вредной вещью», которая разрушает мир и человеческие связи.

«Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами», — сказал гендиректор Первого канала на международном симпозиуме «Создавая будущее» в Москве.

Гендиректор Первого канала заявил, что для него основатель Apple стоит в одном ряду с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером. Кроме того, в своей речи на сессии «Будущее технологий» Эрнст призвал депутатов Госдумы не запрещать дипфейки, чтобы не мешать развитию технологий.

3 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американская корпорация Apple производит хорошую технику, но при этом помогает спецслужбам США.

Ранее ИА Регнум передавало, что Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и «Системы быстрых платежей») создала технологию, позволяющую оплачивать покупки с помощью смартфонов на операционных системах Android и iOS.