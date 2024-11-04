Белград, 4 ноября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Целью Сербии до 2027 года является выполнение всех условий повестки роста и реформ Евросоюза вне зависимости от того, станет ли страна членом союза, заявил президент Сербии Александр Вучич.

MFA Russia/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

«Мы на европейском пути, ЕС — наш самый большой внешнеторговый партнёр, мы себе поставили целью до 2027 года выполнить все обязательства по повестке роста и повестке реформ, вне зависимости от того, станем ли членом ЕС или нет. Обещать вам, что мы станем членом, не могу, никто не может вам обещать, но можем выполнить почти все критерии, можем», — сказал он на брифинге по итогам встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жоффре.

При этом Вучич отметил, что разногласия с Брюсселем у Белграда всё равно имеются. Речь идёт в первую очередь о различной позиции по поводу спорного статуса Косово, а также о требованиях Евросоюза ввести санкции против России.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября президент России Владимир Путин и Вучич впервые за 2,5 года провели телефонный разговор. В ходе него сербский лидер выразил благодарность за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Президенты в ходе разговора обсудили ряд важных тем, включая ситуацию на Украине и в Косово.

Однако на саммит БРИКС сербский лидер не приехал, сославшись на специфику выстраивания отношений со странами Запада, в частности с Еврокомиссей. Вучич уточнил, что Запад не хочет видеть, что Сербия ведёт диалог с Россией. Вместо президента Сербию на саммите представил вице-премьер Александр Вулин.