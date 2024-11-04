Новокузнецк, Кемеровская область, 4 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В детском оздоровительном лагере «Голубь» в Новокузнецком районе Кемеровской области дети массово заболели кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

РИА Новости / Алексей Мальгавко

Следователи начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сказано в сообщении.

«Предварительно установлено, что за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились пять детей в возрасте от 10 до 14 лет. Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает», — отметила пресс-служба.

Следователи выяснят причину и очаг заболевания, установят состояние здоровья детей и проверят меры реагирования должностных лиц детского лагеря при поступлении жалоб детей, сказано также в сообщении.

Пресс-служба Следственного комитета России в свою очередь проинформировала, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту отравления детей в Кемеровской области.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Ставрополе 21 курсант филиала Краснодарского университета МВД попал в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. У первокурсников в возрасте от 17 до 19 лет зафиксировали слабость, тошноту и рвоту. Их доставили в краевую инфекционную больницу в стабильном состоянии. Предварительной причиной массового отравления был назван сальмонеллёз.

Также в октябре на Камчатке 11 школьников госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Ещё несколько детей обратились за амбулаторным лечением. Пресс-служба СК уточнила, что в числе госпитализированных — ученики 1-х, 7-х, 8-х и 9-х классов одной из школ города. В столовой были отобраны образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке.