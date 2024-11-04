Агра, Индия, 4 ноября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение вблизи города Агра во время тренировочного полёта, сообщила 4 ноября пресс-служба ВВС страны в соцсети Х.

(сс) GODL-India

«Самолёт МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение около Агры во время планового учебного полёта сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ВВС Индии, пилот маневрировал, чтобы не нанести ущерба жизни или имуществу на земле. Затем он катапультировался и остался жив. Для установки причины крушения специалисты проведут расследование.

На сегодняшний день на вооружении ВВС Индии стоят более 100 самолётов МиГ-29, а также истребители Су-30МКИ. Они являются основой индийских Военно-воздушных сил.

Ранее ИА Регнум передавало, что топливный бак выпал из МиГ-29 польских ВВС, когда истребитель выполнял тренировочный полёт вблизи населённого пункта. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от жилых строений. Пострадавших в результате происшествия не было.

В Индии в мае 2023 года самолёт МиГ-21 разбился во время тренировочного полёта. Он упал на деревенский дом вблизи города Суратгарха в штате Раджастхан, в результате погибли по меньшей мере три человека. Пилот катапультировался и остался жив.

В августе того же года во время авиашоу «Гром над Мичиганом» в аэропорту Уиллоу (США) разбился истребитель МиГ-23. Два пилота катапультировались в районе озера Бельвиль.