Лондон, 4 ноября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично возмутился отказом Польши сбивать российские ракеты под украинской территорией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они всё ещё отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский также жалуется, что ВСУ не получают обещанные средства ПВО от Запада, а с Варшавой и вовсе ведётся «ожесточённый спор» по поводу поставок польской стороной истребителей МиГ-29.

Как передавало ИА Регнум, Меркурис в тот же день заявил, что Украина с каждым днём теряет шансы на благоприятные переговоры с Россией из-за постоянного ухудшения ситуации на фронте. Он уточнил, что не видит изменения позиции киевского режима в плане своих условий для переговоров с Москвой.

31 октября Зеленский рассказал, что ранее договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а альянс компенсирует их Варшаве, однако позднее польские власти отказали в передаче самолётов. Также глава киевского режима сказал, что Запад неохотно выделяет Украине военную помощь, если не видит результатов на земле.

В сентябре глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал долгом польских властей уничтожение ракет над Украиной. Он отмечал, что Варшаве необходимо обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что перехват российских ракет может втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией.