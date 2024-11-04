Сеул, 4 ноября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 4 ноября назвал Южную Корею Японией.

(сс) Alan Santos

Оговорка была сделана в ходе выступления Борреля в Сеуле, который он посетил в рамках своего азиатского турне.

«Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнёрстве в сфере обороны и безопасности между Европейским союзом и Японией», — сказал глава дипломатии ЕС.

Один из членов делегации Евросоюза обратил внимание Борреля на его ошибку, а представители Южной Кореи рассмеялись. Боррель принёс извинения и повторил свою фразу без ошибки.

Как передавало ИА Регнум, в октябре кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц, в ходе теледебатов отвечая на вопрос журналистов об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, перепутал Иран и Израиль.

Боррель в декабре 2022 года перепутал Россию и Украину. В ходе одного из выступлений он заявил, что ЕС введёт новые санкции против Ирана «за поддержку Украины». Оговорки Боррель не заметил.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это высказывание, отметила, что именно такие люди в настоящее время руководят Евросоюзом, и добавила, что «дальше будет хуже».