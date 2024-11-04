Киев, 4 ноября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. На Украине всё меньше жителей готовы терпеть проблемы, связанные с военным конфликтом, с февраля их доля сократилась с 73% до 63%. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

«Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые фиксируем снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется. 63% утверждают, что они готовы терпеть», — указано в сообщении на сайте института.

При этом количество тех, кто не смог ответить на вопрос, выросла с 4% до 12%. Эксперты считают, что такая неопределённость говорит о неясности будущего в глазах украинцев.

В опросе, который проводится с 20 сентября по 3 октября, приняли участие 989 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 1,8% ― 4,1% для разных показателей.

Как сообщало ИА Регнум, ирландский журналист Чей Боуз отметил, что большинство украинцев не верят в победу в конфликте с Россией и считают такой исход событий фантазией. По его мнению, в победу Украины верят лишь «эксперты-выдумщики».

В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, проведённого методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных мобильных номеров, который продемонстрировал, что 32% украинцев согласны на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. С мая 2022 года этот показатель увеличился в три раза.

Также, согласно опросу, около 60% украинцев полагают, что руководству страны следует начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Опрос, проходивший с 8 по 25 мая методом телефонных интервью, охватил 2508 респондентов.

В апреле глава киевского режима Владимир Зеленский признал в интервью бразильским журналистам, что украинцы устали от конфликта.