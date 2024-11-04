Москва, 4 ноября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что несчастья других должны отзываться в сердце каждого человека.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Президент России Владимир Путин

В День народного единства президент посетил выставку «Православная Русь» в московском Манеже. Путина сопровождали дети бойцов специальной военной операции и участники молодёжных организаций, ранее вместе с главой государства возложившие цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Экскурсию для президента, детей и активистов провели патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Возле одного из стендов митрополит процитировал строки писателя Антона Чехова: «Надо, чтобы за дверью каждого счастливого, довольного человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, болезнь, бедность, потери».

«И чтобы этот молоточек отзывался в сердце каждого человека», — отметил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 ноября в ходе общения с с активистами курского военно-патриотического центра «Вымпел» глава государства также заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ и что после полного освобождения региона работа волонтёров будет очень востребована.

Ранее Путин отмечал, что Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в европейских странах с русской культурой. Также президент заявлял, что к отмене русской культуры могут призывать только неумные люди.

России необходим прорыв в культурной сфере, отмечал глава государства. Стране есть чему поучиться у своих предков, задававших образцы и в традиционном, и в авангардном искусстве, подчеркнул он. На Западе проводят не только политику культуры отмены, но и фактически отменяют гуманитарное образование, добавил Путин.