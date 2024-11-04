Москва, 4 ноября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», посвящённую традициям волонтёрства и взаимопомощи в России. Об этом сообщает 4 ноября пресс-служба Кремля.

Александр Щербак/POOL/ТАСС

Глава государства, в частности, осмотрел стенд о православном социальном служении. Его сопровождали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

«До крещения Руси особой помощи больным, несчастным, сиротам, собственно говоря, на Руси не было. Её ввёл только князь Владимир», — рассказал митрополит Тихон.

Выставка в центральном «Манеже» рассказывает о жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных, людей культуры, которые проявляли милосердие, занимались благотворительностью, демонстрировали пример служения и добровольчества.

Путин также осмотрел икону святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой. Её образ создали специально для выставки и торжественно освятили к 160-летию со дня рождения великой княгини.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. После церемонии президент пообщался с её участниками.