Москва, 4 ноября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 4 ноября в своём Telegram-канале показала кадры «нападения» панды Катюши на снеговика.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, как панда, обнаружив в вольере снеговика, сбила с него «голову», после чего обхватила снеговика всеми четырьмя лапами и повалила.

«Нападение Катюши на снеговика. Ничего милее сегодня уже не будет», — написала Акулова.

Также гендиректор Московского зоопарка опубликовала кадры катания панды Катюши с горки.

Как передавало ИА Регнум, ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, что наблюдение за животными онлайн помогает снижать стресс. В качестве примера таких трансляций эксперт привёл те, что ведёт Московский зоопарк.

В августе панду Катюшу поздравили с первым днём рождения. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что рождение панды стало уникальным событием — это первый случай в России, когда бамбуковые медведи приносят потомство. Катюше подарили украшенный листьями и морковью бамбуковый торт, на вершине которого была установлена большая цифра «1». Кроме того, в вольере панды сотрудники зоопарка выложили поздравительную надпись из продуктов.