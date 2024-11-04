Тамбов, 4 ноября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров, покидающий пост в связи с переходом на другую должность, поблагодарил жителей за поддержку и подвёл итоги трёхлетней работы словами о тамбовском волке. Его видеообращение к тамбовчанам опубликовано 4 ноября в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

По словам Егорова, регион стал для него родным и теперь он «настоящий тамбовчанин». В области было многое сделано: воплощались в жизнь национальные проекты, открывались новые школы, больницы, поликлиники, благоустраивались общественные территории.

Главное в области — это люди, которые участвовали в обсуждении проектов, давали советы, как лучше устроить жизнь, подчеркнул губернатор.

«Я — настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь товарищ. Спасибо вам большое», — сказал Егоров.

Он пояснил, что далее будет выполнять поставленные руководством страны задачи на федеральном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, Егоров руководил Тамбовской областью с 4 октября 2021 года, когда президент Владимир Путин своим указом назначил его исполняющим обязанности губернатора. Выборы главы региона состоялись 11 сентября 2022 года. Егоров одержал на них уверенную победу (84,95% голосов) и официально вступил в должность через девять дней.