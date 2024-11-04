Тамбов, 4 ноября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров покинет свой пост и перейдёт на новую работу на федеральном уровне. Об этом сообщили в региональном правительстве 4 ноября.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Губернатор Тамбовской области Максим Егоров

«Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», — отметили представители правительства.

Сам глава региона подтвердил эту информацию в своём Telegram-канале.

«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — сказал он в видеообращении.

Егоров отметил, что Тамбовская область стала для него родной за те три года, в течение которых он находился на посту губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, Максим Егоров был официально представлен в качестве временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области в октябре 2021 года. До этого назначения он работал заместителем министра строительства и ЖКХ России. Егоров курировал такие федеральные программы в рамках нацпроектов, как «Чистая вода», «Расселение из аварийного жилья», «Формирование комфортной городской среды», «Экология». До него область более шести лет возглавлял Александр Никитин.

10 июня 2022 года Максим Егоров представил пятилетнюю программу развития Тамбовской области. Её основными направлениями стали сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. 12 сентября 2022 года он победил на выборах губернатора Тамбовской области.