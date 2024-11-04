Москва, 4 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Непричастных к преступлениям пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали освобождать из мест заключения, сообщила волонтёр Марина Ашифина.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям», — передаёт слова добровольца «РИА Новости».

По словам Ашифиной, оказавшиеся на свободе украинские военнослужащие остаются жить на российской территории. Их персональные данные не афишируют ради безопасности. При этом некоторые из выпущенных продолжают получать выплаты на Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Катар, ЮАР и Ватикан изъявили желание стать странами — покровительницами украинцев в России. Он отметил, что указанные государства будут помогать военнопленным бойцам ВСУ.

2 ноября в ответ на заявление главы украинского МИД председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что соответствующее намерение, если таковое есть, необходимо обсуждать. Сенатор подчеркнул, что в этом случае речь идёт о судьбах конкретных людей, а потому российская сторона всегда готова вести такие переговоры.