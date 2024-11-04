Петрозаводск, 4 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. На озере Сегозеро в Карелии обнаружили тело пропавшего рыбака, его поиски велись с конца октября. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе региональное управление МЧС.

По данным «Фонтанки», речь идёт о 37-летнем офицере-разведчике из Ленинградской области Андрее Ткаченко, который служил в Сирии и принимал участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

Жена офицера Юлия сообщила 47news, что её супруг отправился в Карелию порыбачить с другом. 28 октября мужчина, его друг и сын друга вышли на Сегозеро на арендованной лодке. Поднялся шторм, лодка перевернулась в 400 метрах от суши. Мальчику удалось добраться до берега, а тело его отца вскоре выбросило на берег.

По словам Юлии, Ткаченко искали три спасателя и водолаз.

«В ходе обследования акватории озера Сегозеро, специалистами сегодня было найдено тело второго мужчины. Поисковые работы завершены», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября лодку, на которой двое мужчин и подросток в начале августа решили добраться из Хабаровского края на Сахалин, нашли у берегов Камчатки. Выжил лишь один из трёх пассажиров. Они отбыли на катамаране «Байкат 470» от мыса Перовского в сторону Охинского района Сахалинской области 9 августа. Спустя время связь с ними пропала, местоположение судна определить не удалось.

13 октября рыбаки отправились на промысел неподалёку от села Новоильиновка в Хабаровском крае. Они вышли на лодке на реку Амур и пропали. На их поиски отправились спасатели МЧС. За пять дней пропавших так и не нашли.