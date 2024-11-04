Лима, 4 ноября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Перуанский защитник Хосе Уго Де ла Круз Меза погиб от удара молнии прямо во время футбольного матча, сообщила испанская газета Marca.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Уточняется, что инцидент произошел на 23-й минуте встречи между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка». Начался шторм, из-за которого матч был приостановлен, и футболисты уже покидали поле, когда молния ударила прямо в 35-летнего защитника, рядом с которым стоял вратарь.

Отмечается, что оба пострадавших были госпитализированы, однако Де ла Круз Меза был уже мёртв. Вратарь, стоявший рядом с защитником, получил серьёзные ожоги, но остался жив.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября восемь человек погибли от удара молнии в Индии, среди которых шесть детей. Уточнялось, что школьники укрылись от сильного дождя под навесом рядом с деревом, в которое попала молния.

Шесть человек погибли и десять пострадали в результате удара молнии в павильон на территории парка в провинции Цзянсу на востоке Китая. Несколько человек укрылись от дождя в павильоне, но молния ударила в павильон и обрушила его. Под завалами строения оказались люди.

Ранее в парке «Патриот» в Московской области от удара молнии 28 июля пострадали четыре человека. Один погиб, трое были госпитализированы. Трагедия попала на кадры очевидцев: молния ударила в зонт, под которым люди укрылись от дождя.