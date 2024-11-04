Тбилиси, 4 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. С января по сентябрь Россия экспортировала в Грузию на 26% больше пива, чем за аналогичный период прошлого года, достигнув объёмов в 1,7 млн долларов, отмечено в данных грузинской статслужбы.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Этот результат стал максимальным с начала ведения статистики (с 2009 года). Так, за весь 2023 год было продано пива на 1,8 млн долларов.

При этом Россия не является главным поставщиком пенного напитка на рынки Грузии. Первое место занимает Германия, импорт из которой составил за девять месяцев этого года 4,6 млн долларов. В пятёрку лидеров также вошли Турция (1,5 млн), Чехия (1,1 млн) и Мексика (846 тыс).

Суммарные объёмы грузинского импорта пива составили за девять месяцев 2024 года 13,6 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября из данных грузинской статслужбы стало известно, что Грузия нарастила импорт природного газа из РФ до исторического максимума. С января по сентябрь Грузия приобрела у России газ на 90,1 млн долларов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стало самым большим объёмом торговли за этот период за всё время ведения статистики (с 2009 года).

В мае экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Катарском экономическом форуме также заявил, что если Грузия присоединится к экономическим санкциям против России, то это нанесёт урон национальным интересам страны и разрушит её экономику. По его словам, товарооборот между странами за год составляет порядка одного миллиарда долларов.