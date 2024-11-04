Москва, 4 ноября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Россия сможет справиться с демографическими проблемами с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые повысят производительность труда в стране, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин 4 ноября в ходе выступления на симпозиуме «Создавая будущее».

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Он подчеркнул, что ИИ превратится в лидирующий фактор глобального роста на фоне ситуации с демографией в мире.

«Искусственный интеллект — это наше будущее, которое будет всё больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране», — сказал Орешкин.

По словам замглавы администрации президента, технологии ИИ являются одним из ответов на дефицит трудовых ресурсов, с которым столкнулась Россия. Он выразил уверенность, что сфера искусственного интеллекта поможет российской экономике развиваться быстрее.

Орешкин добавил, что роста удастся достичь не за счёт увеличения числа занятых, а путём улучшения производительности труда.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики. Российский лидер назначил ответственным за эту работу премьер-министра страны Михаила Мишустина.

29 февраля президент объявил об утверждении обновлённой стратегии развития ИИ в России. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы страна стала самодостаточной и конкурентоспособной в этой сфере.

13 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия входит в десятку стран, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей. Глава ведомства отмечал, что общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях российской экономики составил 31,5%. Он добавил, что ИИ массово внедряется в бизнесе и системе государственного управления.