Вильнюс, 4 ноября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Жители Литвы с двойным гражданством, одним из которых является российское, белорусское или китайское, не смогут поступить на военную службу. Соответствующий законопроект подготовили минобороны Литвы и комитет Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне.

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«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — приводит слова министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса агентство BNS.

Согласно документу, Россия, Белоруссия и Китай якобы угрожают национальной безопасности республики. Кроме того, литовским военным запретили посещать перечисленные страны не в рабочих целях.

4 октября еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс призвал европейские страны готовиться к возможной конфронтации с Россией. По его мнению, конфронтация между РФ и ЕС якобы может начаться через шесть или восемь лет.

Опасаясь этого, он обратился к странам блока с предложением нарастить производство в области оборонно-промышленного комплекса и увеличить запасы вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российская сторона не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но готова ответить в случае, если будет зафиксирована попытка посягательства на территориальную целостность РФ.