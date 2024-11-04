Вашингтон, 4 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Запад пытается понять, как российская экономика справляется с давлением санкций. Это может быть одной из причин отправки в Россию миссии Международного валютного фонда (МВФ), заявил 4 ноября бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он предположил, что визит миссии был согласован с крупными западными странами. Можин также не исключил, что именно они инициировали проведение консультаций.

«Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали», — отметил в беседе с «РИА Новости» бывший исполнительный директор от РФ в фонде.

Он отметил, что за последние три года МВФ неоднократно обращался к российским властям с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций, и каждый раз Москва такое согласие давала. Визит миссии должен был состояться в сентябре текущего года, однако его отменили в день начала консультаций. По словам Можина, «бунт» подняла группа малых европейских стран, включая Литву и Финляндию, которые стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

Экс-директор также обратил внимание, что экономика России продемонстрировала мощь в условиях действительно абсолютно неслыханных, небывалых санкций.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в начале мая заявил, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Глава государства уточнил, что санкционные меры преследовали цель разрушить Россию изнутри, однако этого не произошло.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Запад не представлял, что Россия будет сопротивляться его давлению и санкциям столь упорно и эффективно. Он подчеркнул, что у РФ есть твёрдая воля и великая история.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с 2014 года Россия успешно адаптировалась к западным санкциям. Он также подчеркнул, что Россия, лишившись из-за санкций возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, за несколько лет сама стала крупнейшим экспортёром продуктов питания.

Российский предприниматель Алишер Усманов назвал вводимые Западом по политическим мотивам санкции в отношении бизнеса из России «колоссальной ошибкой». Бизнесмен отметил, что в данный момент западные страны добились парадоксально обратного заявленным целям результата от своего санкционного режима, который оказался более вреден для Европы, нежели для России.