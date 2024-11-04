Анкара, 4 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Гражданка России Екатерина Б., которая оставила новорожденную дочь аэропорту турецкой Антальи, останется в Турции, где предстанет перед судом. Об этом журналистам сообщила её адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

Социальные сети

Юрист уточнила, что экстрадиция 18-летней студентки пока не обсуждается.

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно», — сказала Полат, которую цитирует «РИА Новости».

Она отметила, что за новорожденной ухаживают сотрудники социальных служб Турции. Адвокат также рассказала, что Екатерина Б. и её мать находятся под стражей в одной камере. Юрист добавила, что жалоб от женщин на условия содержания не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября Екатерину Б., которая вместе со своей матерью возвращалась в РФ с отдыха в Турции, задержали в аэропорту Антальи во время прохождения паспортного контроля. 18-летняя студентка родила девочку в туалете для инвалидов и бросила её в унитаз. Медики смогли спасти ребёнка.

На допросе в турецкой полиции студентка утверждала, что не знала о собственной беременности. Власти Турции отправили Екатерину Б. и её мать под арест. Источник, близкий к этой семье, рассказал в беседе с ИА Регнум, что родители студентки очень хотели внуков. Их знакомая заявила, что узнала о случившемся из новостей. Она добавила, что до сих пор не может поверить в случившееся.

20 октября вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова проинформировала, что генеральное консульство России в Турции и российские органы опеки подготовили документы, которые помогут вернуть в Россию новорождённую девочку, оставленную в аэропорту Антальи. Зампредседателя нижней палаты парламента России отметила, что людей, которые в РФ отправили запросы на удочерение ребёнка, оказалось достаточно. По словам Кузнецовой, уже определены кандидаты в опекуны.

Ситуация с новорождённой держится на контроле уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львова-Беловой, которая заявила, что девочке власти уже оформили гражданство России.