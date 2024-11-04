Москва, 4 ноября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Участники президентской программы «Время героев» 3 ноября встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя в Москве, сообщается на сайте этой программы.

Артем Пряхин/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Мероприятие проходило в Патриаршем зале Трапезных палат. Ректор президентской академии РАНХиГС и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров выразил благодарность предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) за встречу в преддверии Дня народного единства.

«Ваше Святейшество, мы искренне благодарны Вам за то, что Вы нашли возможность и время для встречи с участниками программы «Время героев» в этот светлый день, день памяти преподобного Илариона Великого. А завтра мы все отмечаем наш другой большой праздник — День народного единства. И он напоминает нам о том, что могущество и развитие нашей страны, процветание нашей страны зависит во многом от духовного единства, от того, как мы готовы защищать наши традиционные ценности, о которых Вы говорили, нашу культуру», — сказал Комиссаров.

Патриарх в свою очередь отметил, что программа «Время героев» начала действовать своевременно. По словам Кирилла, она проявляет заботу о будущем России. Предстоятель РПЦ указал на решительность, мужество и опыт бойцов и ветеранов, которые участвуют в программе.

«В полной мере мы все, люди невоенные, осознаем важность того, что вы совершаете, особенно сейчас, в это непростое время. Поэтому мне очень хотелось встретиться с вами и поделиться своими мыслями. Решительность и мужество, вместе с профессиональным опытом, занимаемыми государственными позициями и особенно вкупе с государственным мышлением, способны принести большие добрые плоды. Смелость города берет, а мудрость созидает государство», — подчеркнул он.

Целью программы «Время героев» является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа бойцов и ветеранов спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября участники программы «Время героев» отметили День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Они посетили посетив концерт на Красной площади в Москве.

2 октября президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в УрФО одного из участников программы «Время героев», героя ДНР и экс-председателя Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики Артёма Жогу. Он поблагодарил организаторов программы за опыт, полученный за время обучения.

Кроме Жоги, кадровые предложения о переходе на новые места работы, в том числе в администрации президента России, получили ещё 10 участников программы «Время героев».