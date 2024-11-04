Сурабая, Индонезия, 4 ноября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В индонезийском городе Сурабая 4 ноября стартовали первые в истории совместные учения Военно-морских сил (ВМС) России и Индонезии «Орруда-2024». В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией сил Тихоокеанского флота (ТОФ) Алексей Сысуев.

Alex Widojo/Global Look Press

Манёвры, которые продляться до 8 ноября, состоят из двух этапов. Первый пройдет в порту Сурабая, второй — в Яванском море. В учениях примут участие корабли ТОФ ― корветы «Громкий», «Резкий», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга».

«Морские учения <…> станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», — отметил на церемонии открытия учений посол России в Индонезии Сергей Толченов, слова которого привело «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Индонезия пригласила Россию поучаствовать в военно-морских учениях MNEX в 2025 году на острове Бали. Это приглашение было озвучено помощником по оперативной работе главы штаба ВМФ Индонезии Йайаном Софияном во время его визита в Дом офицеров Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке.

21 сентября Тихоокеанский флот провёл российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» во Владивостоке. Мероприятия в акватории Японского моря продлились неделю. Совместный отряд боевых кораблей отработал отражение нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды и совместное маневрирование.

Российские и китайские боевые корабли 14 октября в ходе учений по противолодочной и противовоздушной обороне выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в северо-западной части Тихого океана.

23 октября глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о начале подготовки генеральных штабов вооружённых сил России и Белоруссии к совместным учениям «Запад-2025». Он подчеркнул, что эти учения создадут условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.