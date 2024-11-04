Москва, 4 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса (НАТО) планируют вести так называемые «оборонительные бои» с Россией в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

«Западу, прежде всего англосаксам, всегда мало. Недостаточно и той войны, которую они развязали против России в Европе. В июле на саммите в Вашингтоне лидеры стран НАТО затвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в АТР. Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот «оборонительный» альянс вознамерился вести эти вот «оборонительные» бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — сказал он.

Лавров уточнил, что США целенаправленно внедряют в данный регион натовскую военную инфраструктуру, чтобы усиливать давление на Россию, Китай, КНДР и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«США и их союзники учреждают так называемые альянсы малой геометрии, такие как AUKUS, QUAD, различные четвёрки и тройки с вовлечением Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии. Туда же пытаются затянуть и некоторых членов АСЕАН», — добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что все эти усилия предпринимаются американцами для развала этой ассоциации и устранения своего конкурента в борьбе за сферы влияния в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Лавров заявил, что итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не удалось принять из-за попыток США и ряда стран придать ей политизированный характер. По его словам, Россию склоняли к признанию «во всех смертных грехах», связанных с конфликтом на Украине.

В тот же день глава МИД РФ заявил, что Запад хочет нацелить партнёрство с АСЕАН против РФ и Китая. Он обратил внимание на милитаризацию в регионе, которая проводится при непосредственном участии Запада, а также на риски фрагментации общего пространства АТР.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство Запада в политику других стран приводит эти государства только к разрушению. Глава государства констатировал, что западная дипломатия, направленная на обеспечение безопасности и процветания в Европе и мире, не работает.