Москва, 4 ноября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Без стран, представленных ранее на саммите БРИКС в Казани, в мире не будет экономического роста. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин 4 ноября в ходе выступления на международном симпозиуме «Создавая будущее».

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Он отметил, что в этих странах живёт большая часть населения планеты и сосредоточена большая часть глобальных ресурсов. Эти страны активно занимаются торговлей и инвестициями, обладают значительными накопленными резервами. Уже можно сказать, что будущий экономический рост произойдёт за счёт этих стран.

«При этом важен ещё другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент», — подчеркнул Орешкин.

Государства БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте. При этом самый бурный рост наблюдается в Южной Азии и Африке, в частности в Нигерии и Эфиопии. Такие страны будут двигать глобальную экономику, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недавний саммит БРИКС в Казани продемонстрировал рост авторитета межгосударственного объединения. Он отметил, что итоговая декларация саммита основана на согласии и балансе интересов представленных сторон, а её главный «пафос» заключается в необходимости повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления. Страны БРИКС уже разработали механизмы по альтернативным платёжным механизмам, также указал министр.

По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, казанский саммит указал на безуспешность попыток западных стран, включая Великобританию, добиться изоляции России на международной арене.