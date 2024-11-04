Москва, 4 ноября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. В Москве два человека пострадали в результате взрыва газового баллона у СИЗО №3 в районе Хорошёво-Мнёвники, пишет Telegram-канал Shot.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Около 09:00 (по московскому времени) прозвучал взрыв на 1-м Силикатном проезде в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. ЧП произошло на строительной площадке рядом со зданием СИЗО №3. В котловане на глубине 12 м проводили сварочные работы, в процессе рванул кислородный баллон», — указано в публикации.

Уточняется, что пострадали двое рабочих, у одного из которых переломы рук, а второй оглушён. Оба пострадавших госпитализированы.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в кабине грузовика взорвался газовый баллон во время движения по МКАД. Водитель получил сильные ожоги лица и рук. По данным Telegram-каналов, очевидцы помогли пострадавшему выбраться из машины и оказали ему первую помощь. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу.