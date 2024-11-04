Донецк, 4 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Встреча сдавшихся в плен российской армии военнослужащих ВСУ с их родственниками состоялась в Донецкой Народной Республике, сообщила журналистам волонтёр Марина Ашифина.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мероприятие было организовано при содействии уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой. Ашифина отметила, что такие встречи проходят регулярно не только в ДНР, но и в других российских регионах.

«Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников», — уточнила волонтёр, слова которой приводит «РИА Новости».

Она подчеркнула, что подобные встречи имеют большое значение для военнопленных, поскольку те изолированы от информации о том, как живут их семьи. Ашифина также добавила, что с целью помощи людям организаторы хотят, чтобы эти мероприятия проходили чаще.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября стало известно, что пленный военнослужащий ВСУ Александр Бакай смог встретиться с женой Татьяной в пункте содержания военнопленных. Для того чтобы вызволить мужа, его супруга обратилась за помощью к волонтёрам и Дарье Морозовой, которые приступили к работе по этому вопросу. Александр и Татьяна Бакай отметили, что после освобождения украинского военного они останутся жить на территории РФ.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что Министерство обороны РФ в текущем году предлагало передать украинской стороне 935 военнопленных, но Киев согласился забрать только 279 из них. По её словам, российской стороне известно, что киевский режим регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, которых считает недостойными для обмена.

3 ноября уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал, что Украина запросила у России списки украинских военнопленных, которых российская сторона готова обменять. Он утверждает, что украинская сторона якобы готова принимать любые списки и проводить обмен военнопленными.