Вашингтон, 4 ноября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Власти США пытаются заставить страны Евросоюза ввести эмбарго на добываемые в России палладий и титан, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такое предложение Вашингтон озвучил на встрече заместителей министров финансов стран «Группы семи» (G7), проходившей в Вашингтоне. Журналисты напомнили, что палладий и титан являются стратегически важным сырьём для европейских стран.

При этом, как подчёркивается в публикации, сами США, несмотря на свой призыв к ЕС, не торопятся отказываться от российских палладия и титана.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле американские власти ввели санкции на ввоз из России алюминия, меди и никеля. К этим ограничениям присоединилась Британия. В свою очередь Лондонская биржа металлов (LME) предупредила, что новые санкции грозят неопределённостью на рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указанные шаги США и Британии, заявил, что введённые санкции являются обоюдоострым оружием, которое будет бить по интересам тех, кто их принял.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил изучить вопрос об ограничении экспорта российского стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. По его словам, эта идея связана с незаконными торговыми ограничениями, вводимыми против РФ.

Эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов отметил, что существует ряд причин, по которым идея США закрыть потребности страны в титане с помощью месторождений Украины обречена на провал. Во-первых, он счёл такую замену неполноценной, поскольку Украина может отправлять только сырьё, а в военной промышленности используется титановый прокат и обработанные изделия. Во-вторых, поставки титана в США усложнит сложная ситуация в энергетике и, как следствие, в сфере логистики на Украине.