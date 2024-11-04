Киев, 4 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Западные державы рано или поздно спишут или ликвидируют главу киевского режима Владимира Зеленского и поставят вместо него более удобную фигуру для дальнейших переговоров с Россией, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«Я просто уверен, что Зеленского рано или поздно спишут. Причём спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так. Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козёл отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив», — сообщил он агентству «РИА Новости».

Прозоров уточнил, что вместо Зеленского могут поставить фигуру с относительно чистой репутацией, чтобы использовать её для дальнейших мирных переговоров с Россией. По мнению экс-офицера, следующим главой киевского режима может стать экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Тот же вот Залужный, про которого много говорят в последнее время. Последние заявления, которые он делает СМИ, находясь в Британии, — я в них усматриваю попытки создания такого положительного имиджа. Причём даже в глазах России. Причём даже в глазах российского общества. Что вот, давайте, как бы, пора вести переговоры», — добавил он.

Прозоров отметил, что, помимо Залужного, есть и несколько других вариантов, среди которых глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава ГУР минобороны Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), однако не все из них приемлемы для переговоров с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября Валерий Залужный допустил, что Киев отдаст России территории ради достижения мира. По его словам, для страны в вопросах урегулирования конфликта с Россией более важны гарантии безопасности.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.