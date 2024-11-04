Москва, 4 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В России мелкие монеты не пользуются особым спросом у населения, поэтому их могут перестать чеканить. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он отметил, что многие граждане даже не берут монеты мелкого номинала, когда им дают сдачу.

«Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — указал в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

При этом он отметил, что монету номиналом 1 рубль производить всё же необходимо, поскольку рубль является национальной валютой.

«Очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна», — подчеркнул депутат.

Подход Банка России, который весной прошлого года возобновил печать пятирублёвых купюр, Аксаков назвал правильным. По его словам, лучше экономить на производстве денег.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Центробанк возобновил печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей. Первые такие купюры поступили в оборот в Москве в июле.

Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук пояснил, что это связано с обеспечением удобства размена и денежного обращения.

Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашковуказал на очевидное преимущество бумажных банкнот номиналом в 5 и 10 рублей перед монетами. По его словам, ретейл и прочие коммерческие структуры будут избавлены от необходимости хранить большой объем металлических денег. Одновременно будут сокращены расходы государства на поддержание наличной денежной массы в требуемом объёме, добавил эксперт.

В России в октябре Банк России провёл акцию «Монетная неделя». Россияне смогли бесплатно обменять металлические деньги на бумажные купюры или на монеты другого номинала. Ранее за такую операцию банки взимали комиссию до 3% от суммы.

Накопленную мелочь обменивали не только в банках, но и в сетевых магазинах. К обмену принимали монеты, выпущенные с 1997 года. Кроме того, в отделениях банков мелочь можно было положить на счёт. Во время аналогичной акции с 20 мая по 2 июня россияне принесли в банки более 31 млн монет. Всего в оборот вернули около 135 млн рублей.