В Госдуме допустили отказ от чеканки мелких монет
Депутат ГД Аксаков: мелкие монеты могут перестать выпускать из-за низкого спроса
Москва, 4 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В России мелкие монеты не пользуются особым спросом у населения, поэтому их могут перестать чеканить. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что многие граждане даже не берут монеты мелкого номинала, когда им дают сдачу.
«Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — указал в беседе с «РИА Новости» парламентарий.
При этом он отметил, что монету номиналом 1 рубль производить всё же необходимо, поскольку рубль является национальной валютой.
«Очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна», — подчеркнул депутат.
Подход Банка России, который весной прошлого года возобновил печать пятирублёвых купюр, Аксаков назвал правильным. По его словам, лучше экономить на производстве денег.
Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Центробанк возобновил печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей. Первые такие купюры поступили в оборот в Москве в июле.
Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук пояснил, что это связано с обеспечением удобства размена и денежного обращения.
Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашковуказал на очевидное преимущество бумажных банкнот номиналом в 5 и 10 рублей перед монетами. По его словам, ретейл и прочие коммерческие структуры будут избавлены от необходимости хранить большой объем металлических денег. Одновременно будут сокращены расходы государства на поддержание наличной денежной массы в требуемом объёме, добавил эксперт.
В России в октябре Банк России провёл акцию «Монетная неделя». Россияне смогли бесплатно обменять металлические деньги на бумажные купюры или на монеты другого номинала. Ранее за такую операцию банки взимали комиссию до 3% от суммы.
Накопленную мелочь обменивали не только в банках, но и в сетевых магазинах. К обмену принимали монеты, выпущенные с 1997 года. Кроме того, в отделениях банков мелочь можно было положить на счёт. Во время аналогичной акции с 20 мая по 2 июня россияне принесли в банки более 31 млн монет. Всего в оборот вернули около 135 млн рублей.