Балашиха, Московская область, 4 ноября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Актёр Дмитрий Савостин без вести пропал в Московской области, сообщает aif.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Кадр из видео Дмитрий Савостин

Информации о местонахождении 34-летнего актёра нет с 14 сентября. Известно, что в тот день он вышел из квартиры в Балашихе и не вернулся. С собой у Савостина был рюкзак тёмного цвета.

«По заявлению родственников, подмосковная полиция открыла разыскное дело. К поискам подключились и волонтёры», — говорится в материале.

Савостин родился в городе Железногорске Красноярского края. После окончания школы поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Актёр снялся в криминальном сериале «Пятницкий. Глава вторая», короткометражных фильмах «Капля жизни» и «Если», а также в картине Тимофея Харкевича «Наваждение».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в подмосковном Ступино полиция обнаружила тело мужчины, пропавшего ещё в сентябре. Родственники смогли опознать умершего по одежде и характерной татуировке. По их словам, при жизни мужчина часто злоупотреблял спиртным.