Джакарта, 4 ноября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. По меньшей мере десять человек погибли в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара в результате извержения вулкана Левотоби, сообщает 4 ноября местный портал Detik.

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При извержении часть домов в деревне Клатанло района Улангитан были разрушены упавшими с вершины горы камнями. Тела погибших извлекли из-под обломков жилищ, разбор завалов продолжается.

«Число жертв, погибших в результате извержения вулкана Левотоби, достигло 10 человек», — говорится в сообщении.

Рано утром 3 ноября гора начала извергать горячую лаву, песок и гравий, извержение продолжалось до утра 4 ноября.

Левотоби — двойной стратовулкан, включающий вершины Перемпуан высотой 1703 м и Лакилаки высотой 1584 м. Предыдущее извержение, которое началось 23 декабря 2023 года, привело к эвакуации около 6,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее специалисты в области геологии, изучающие годичные кольца полуископаемых деревьев на Ямале, смогли определить точную дату одного из самых масштабных извержений вулкана за последние 10 тыс. лет. Оно произошло на вулкане Кикай в 5279 году до нашей эры.