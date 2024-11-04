Вашингтон, 4 ноября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В мире вырос спрос на золото как со стороны банков, так и со стороны населения. Об этом 4 ноября заявил бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

IMAGO/Michael Piepgras/Global Look Press

«Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото», ― процитировали «РИА Новости» эксперта.

По словам Можина, это свидетельствует о растущем недоверии к доллару. Он пояснил, что доверие к американской валюте падает из-за того, что власти США используют её в качестве оружия. Также эксперт указал, что международная валютная система разваливается.

Ещё одной причиной снижения доверия в доллару, по словам бывшего исполнительного директора от РФ в МВФ, является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным торгов на 12 сентября, стоимость золота достигла нового рекордного значения. Так, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась до $2570,85 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен на отметке $2570,4 в середине августа.

Эксперты связывают подорожание золота с напряжённой ситуации в мире, а сам металл расценивается как актив-убежище. Кроме того, спрос на драгоценный металл, как считают экономисты, вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США и активных покупок со стороны крупнейших центральных банков.

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец отметил, что инвестиционное золото растёт, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает. Эксперт подчеркнул, что самые лучшие инвестиции — это физическое золото, то есть слитки, которые и через сто лет не потеряют своей стоимости. При этом «металлические» счета — это бумажное золото, и оно менее интересно для инвестиций, физическое — более надёжно.

Экономист и инвестор Елизавета Константинова также считает золото надёжным способом сохранить капитал.