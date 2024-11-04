Анкара, 4 ноября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Западные страны в 2025 году могут полностью сократить военную помощь Украине, такая вероятность очень велика. Об этом 4 ноября заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ситуация на поле не меняется в пользу Запада, несмотря на то, что Запад посылает туда вооружение и своих обученных наёмников. Поэтому военная помощь Запада прекратится рано или поздно», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» эксперт.

По его словам, в связи с этим тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года.

«Украину вынудят к мирным переговорам. Турция в этом отношении старается предпринять шаги дипломатического посредничества», ― добавил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, бывший министр обороны США и экс-директор Центрального разведывательного управления Роберт Гейтс назвал маловероятным решение Конгресса США одобрить возможный будущий законопроект о предоставлении Украине крупного пакета военной помощи в размере 60 млрд долларов. Он считает, что шансы на это невелики независимо от того, кто станет президентом страны.

По словам экс-главы ЦРУ, политические силы в США считают приоритетным, чтобы инициативу о военной поддержке Украины взяли на себя страны Европы.

В Евросоюзе допускают, что США в случае победы на президентских выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа изменят курс в отношении Украины. По словам европейских политиков и чиновников, ЕС готовится к такому повороту событий.

Аналитик американского журнала National Interest Харрисон Касс 2 ноября заявил, что Киеву необходимо скорее начать мирные переговоры с Россией на фоне неспособности Украины самостоятельно производить оружие или эффективно использовать западное.

29 октября британское издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что США, вероятно, не располагают возможностями для увеличения производственных мощностей, чтобы поставлять Украине больше вооружений.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.