Весь мир, 4 ноября, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) поздравили сограждан с Днём народного единства. Видеопоздравления опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Роскосмос». Кадр из видео

К россиянам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

«Этот праздник призван объединять всех, кто искренне любит нашу общую Родину, уважает её многовековую историю и демонстрирует свою любовь к России не словом, но делом», — отметил Овчинин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927215" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление космонавтов на МКС с Днём народного единства

В свою очередь Иван Вагнер подчеркнул, что сплочение под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского помогло защитить суверенитет российского государства в начале XVII века и показать всему миру истинную силу России.

«Подвиг Минина, Пожарского и их соратников в 1612 году стал образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, примером, на который равняются многие поколения наших соотечественников», — сказал Александр Горбунов.

Он добавил, что в силах всего российского народа сделать всё для процветания и успеха страны.

День народного единства в России празднуется ежегодно 4 ноября. В этот день (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов, с изгнанием которых завершился период Смутного времени.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Государственного флага. Тогда космонавт Николай Чуб подчеркнул, что флаг страны олицетворяет единение народов и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Для космонавтов на МКС российский флаг является напоминанием о родной земле, где их ждут родные и близкие.