Донецк, 4 ноября, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Брошенный без еды и воды своим командованием боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) обрадовался появлению в своём окопе российских штурмовиков 255-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск. Об этом рассказал российский боец с позывным Аю.

Иван Шилов ИА Регнум Военный ВСУ

«Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой. У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но «Баба Яга» к ним так и не прилетела», — приводит «РИА Новости» слова Аю.

При этом, добавил российский военный, среди бойцов ВСУ есть и те, кто сопротивляется до последнего, но в целом противник либо бежит с позиций, либо сдаётся в плен ВС РФ.

По словам Аю, те, кто бьётся до последнего, являются «фанатиками», однако он отметил, что с каждым днём таких военных становиться всё меньше.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября взятый в плен экс-офицер украинской полиции Роберт Погорелов сообщил, что российские военные спасли раненых бойцов украинских формирований, брошенных их же командованием.

23 октября пленный боец украинских формирований Владимир Грачёв рассказал, что после ранения два месяца укрывался в блиндаже. По словам пленного, он ожидал помощи от сослуживцев, однако в итоге ему помогли российские военные.

Ранее в этот же день пленный военный украинской армии Яков Дорожеченко заявил, что не хочет возвращаться на родину и отказался от возможного обмена. Он рассказал, что командование украинских формирований не заботится о сохранении жизни своих бойцов, считая их «расходным материалом».