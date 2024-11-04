Симферополь, 4 ноября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Ущерб, нанесённый Крыму за годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей. Об этом 4 ноября заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА Регнум Крым, Ласточкино гнездо

«Уже сейчас понятно, что счёт пойдёт на триллионы рублей», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, ущерб касается экономической, экологической и культурной сфер Крыма. В частности, за время нахождения Крыма в составе Украины разграблено или пришло в негодность всё имущество, доставшееся от Советского Союза.

Как передавало ИА Регнум, ранее Константинов сообщил, что суд признал право жителей на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной. Примерный объём понесённого ущерба оценили в 3,066 трлн рублей. До этого Арбитражный суд Крыма удовлетворил исковые требования властей республики и постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере 3,156 трлн рублей.

В начале октября посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что российская сторона непрерывно фиксирует ущерб, который нанесли Киев и украинские вооружённые силы. По его словам, требование о возмещении ущерба может стать одним из возможных пунктов в будущем переговорном процессе об урегулировании конфликта.