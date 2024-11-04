В течение пяти дней боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) держался на позициях кураховского направления без продовольствия и был обрадован появлению в своём окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск, которые угостили его водой. В разговоре с «РИА Новости» 4 ноября общавшийся в военнопленным российский штурмовик с позывным Аю пояснил, что еду и воду должны были скинуть с беспилотника, но «Баба-яга» не прилетела.

ИА Регнум Продвижение российской армии в Донбассе, атака ВСУ

Также новый, 984-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован Днём народного единства. Бойцы из разных уголков страны, выполняющие задачи в зоне СВО, поздравляют россиян с праздником и напоминают: в единении — сила России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927211" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление с Днём нарожного единства бойцов группировки войск «Восток»

Подробности — в трансляции ИА Регнум.