Боевик ВСУ обрадовался появлению солдат ВС РФ — 984-й день СВО
В течение пяти дней боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) держался на позициях кураховского направления без продовольствия и был обрадован появлению в своём окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск, которые угостили его водой. В разговоре с «РИА Новости» 4 ноября общавшийся в военнопленным российский штурмовик с позывным Аю пояснил, что еду и воду должны были скинуть с беспилотника, но «Баба-яга» не прилетела.
ИА Регнум
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Также новый, 984-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован Днём народного единства. Бойцы из разных уголков страны, выполняющие задачи в зоне СВО, поздравляют россиян с праздником и напоминают: в единении — сила России.
Поздравление с Днём нарожного единства бойцов группировки войск «Восток»
Подробности — в трансляции ИА Регнум.