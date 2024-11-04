Киев, 4 ноября, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Предстоящая зима, вероятно, станет для Украины самой тяжёлой с начала проведения Россией специальной военной операции и приведёт к появлению так называемых «городов-призраков» из-за отсутствия электроэнергии. Об этом 3 ноября в интервью изданию Newsweek заявил бывший военнослужащий ВСУ Виктор Коваленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света в Украине

«Ожидается, что предстоящая зима будет самой сложной для населения Украины… Электростанции повреждены настолько серьёзно, что они не могут быть отремонтированы в ближайшем будущем», — указал он.

По его словам, нехватка электроэнергии особенно сильно скажется на крупных городах, таких как Харьков, и может привести к вынужденному перемещению жителей и появлению на Украине «городов-призраков».

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что представители России и Украины якобы ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергообъектам. Отмечалось, что, несмотря на некоторые якобы достигнутые договорённости, Украина планирует и дальше атаковать цели в России, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь оказать давление на Москву.

Министерство обороны РФ неоднократно подчёркивало, что российские подразделения в ходе специальной военной операции наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и объектам, используемым в военных целях. В период с 26 октября по 1 ноября Вооружённые силы России нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и инфраструктура военных аэродромов.

В конце сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. По его словам, многие люди в стране останутся без света зимой. 20 октября компания «Укрэнерго» информировала, что Киев из-за нехватки электроэнергии запросил её импорт у пяти стран. Отмечалось, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам. При этом он подчёркивал, что прошлой зимой Вооружённые силы РФ не наносили ответных ударов по объектам украинской энергетики, исходя из гуманитарных соображений.