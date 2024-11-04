Москва, 4 ноября, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Расчёт беспилотников «Суперкам» группировки войск «Запад» обнаружил командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации, который был впоследствии уничтожен с помощью авиабомбы. Об этом 4 ноября проинформировало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Во время разведки расчёт БПЛА «Суперкам» группировки войск «Запад» обнаружил командный пункт противника из бетонных укрытий и передал координаты на пункт управления, где было принято решение по уничтожению цели с помощью авиационных бомб», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что поражение командного пункта подтвердилось кадрами объективного контроля.

В Минобороны уточнили, что на удалении свыше 15 километров был обнаружен пункт воздушной разведки ВСУ и впоследствии поражён ударами САУ «Мста-С».

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября Минобороны докладывало о нанесении поражения российскими военными железнодорожного эшелона с бронетехникой ВСУ на станции погрузки. Кроме того, российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, используемую для обеспечения ВСУ нефтебазу, цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники в 140 районах.

1 ноября ВС России нанесли высокоточный удар по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ. Также были поражены цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.