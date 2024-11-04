Лондон, 4 ноября, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Великобритания безуспешно пытается добиться изоляции России на международной арене, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в опубликованном 4 ноября интервью «Би-би-си».

Mid.ru Андрей Келин

Как отметил дипломат, международное сообщество не состоит исключительно из западных стран.

«Вы могли видеть (представителей. — Прим. ред.) 38 крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие. Так что никто не пытается изолировать нас дипломатически, за исключением, конечно, Великобритании, которая так поступает», — отметил Келин.

Вместе с этим Келин прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, который назвал Россию «мафиозным государством», и призвал его соблюдать дипломатические нормы поведения.

«Я не знаю ни одного политика в мире, особенно министра иностранных дел, который использует подобные слова», — отметил Келин.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что итоги прошедшего в октябре саммита БРИКС продемонстрировали неспособность западных государств изолировать Россию. По словам Лаврова, мировые государства не стали потворствовать Западу и продолжили укреплять отношения с Россией в различных сферах деятельности.

Саммит БРИКС прошёл в Казани 22–24 октября. На мероприятие были приглашены 36 иностранных лидеров. В столицу Татарстана для участия в мероприятии, в частности, прибыли премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Кроме того, в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.