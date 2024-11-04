Белград, 4 ноября, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Вице-премьер Сербии Александр Вулин подверг критике слова посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюса, попытавшегося принизить роль Красной армии в освобождении Югославии и заявившего, что большую часть подразделений советских войск якобы составляли украинцы.

Mod.gov.rs Александр Вулин

«Я не знаю, как посол Великобритании Фергюсон подсчитал, сколько украинцев или русских было в рядах Красной армии при освобождении Белграда, но я знаю, что никто не считал, сколько было англичан, валлийцев, шотландцев или ирландцев среди британских пилотов, которые в День православной Пасхи 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов», — приводит его слова сербское издание Tanjug.

Также Вулин опроверг слова Фергюсона о том, что переход Болгарии на противоборствующую фашистской Германии сторону якобы способствовал партизанскому движению в Югославии против немецко-фашистских оккупационных сил.

«Было бы лучше, если бы он (британский посол. — Прим. ред.) молчал», — отметил вице-премьер Сербии.

Как передавало ИА Регнум, посол Великобритании в Сербии посвятил упомянутый материал 80-летию освобождения сербской столицы Красной армией от немецко-фашистских оккупантов. В публикации Фергюсон также попытался преувеличить вклад Британии.

Посольство России в Сербии, комментируя публикацию британского дипломата, отметило, что тот попытался бросить тень не только на подвиги советских воинов, но и на действия Народно-освободительной армии Югославии. Российское посольство также назвало мелочными ссылки главы британской дипмиссии на архивы британского офицера, где говорится, что советская интендантская служба якобы была неорганизованной.