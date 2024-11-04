Мадрид, 4 ноября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI отреагировал на попытку забросать его и супругу Летисию грязью во время посещения пострадавшего от наводнений автономного сообщества Валенсия и призвал понять злость людей.

Кадр из видео

«Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось», — сказал король на видеозаписи, опубликованной на странице королевского дома Испании в соцсети X (бывшая Twitter).

Как передавало ИА Регнум, Филиппа VI и его супругу Летисию освистали и забросали грязью люди, пострадавшие от ливней и наводнений в Валенсии. Отмечалось, что во время визита короля в регион 3 ноября местное население требовало отставки правительства и бросало в монарха комья грязи и камни, выражая таким образом своё недовольство работой властей.

Газета АВС написала, что премьер-министр Испании Педро Санчес во время инцидента получил по удар по голове и после этого покинул процессию. При этом толпа требовала отправить Санчеса в отставку. Некоторые обращались к королю, думая, что он премьер-министр.

В Испании 31 октября был объявлен трёхдневный официальный траур в связи с гибелью людей в результате постигшего страну масштабного наводнения. По состоянию на 3 ноября известно о 217 жертвах катаклизма. Россия выразила соболезнования испанскому народу, который пострадал от масштабных наводнений.