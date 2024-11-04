Москва, 4 ноября, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным в проведении спецоперации, сообщил о начале процесса предоставления политического убежища в России.

ИА Регнум Пресс-конференция гражданина США Дэниэла Мартиндейла

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — приводит слова Мартиндейла «РИА Новости».

1 ноября в российских спецслужбах сообщили, что Мартиндейла эвакуировали из зоны боевых действий. Он, находясь на подконтрольной Киеву территории, в течение двух лет передавал разведданные для Вооружённых сил России.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Мартиндейл провёл пресс-конференцию в Москве. Он подчеркнул, что приехал по доброй воле и рад ответить на вопросы.

Американец рассказал, что хочет получить российское гражданство и не собирается возвращаться в США. Он с 2005 года считает правительство своей страны врагом.

2 ноября британский журналист Грэм Филлипс назвал подвигом действия Мартиндейла. Журналист тогда подчеркнул, что Мартиндейл является не первым американцем, который поддержал Россию. Адекватные и выступающие за правду люди есть по всему миру, отмечал Филлипс.