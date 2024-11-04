Киев, 4 ноября, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов пожертвовать Украиной и утянуть за собой в пропасть всю страну, чтобы скрыть провалы и снять с себя ответственность. Об этом 3 ноября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Наш главный враг сегодня тот, кто… так увлёкся, что упустил момент, когда поражение стало неизбежным. Прежде всего, из-за него самого», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что считает главу киевского режима напрямую ответственным за сложившуюся ситуацию, поскольку тот в критически важный момент не принял необходимых решений, касающихся боевых действий.

По его словам, Зеленский, которого депутат назвал «просроченным», падает в пропасть, увлекая за собой всю страну.

Как передавало ИА Регнум, ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что глава киевского режима знает, что после окончания украинского конфликта с ним будет покончено. До этого основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком допустил, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

Как сообщило 2 ноября издание The New York Times, Зеленский на фоне неудач и поражений Вооружённых сил Украины в зоне боевых действий выглядит измождённым, обеспокоенным и напряжённым. Кроме того, как отмечалось в материале, состояние главы киевского режима также обусловлено предстоящими выборами президента США, поскольку неопределённость их исхода ставят под угрозу претензии украинской стороны в конфликте с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский с юридической точки зрения не является легитимным и законным представителем власти, так как срок его полномочий истёк 20 мая. Выборы на Украине так и не были назначены под предлогом военного положения.