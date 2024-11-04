Штат Пенсильвания, США, 4 ноября, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что ему не следовало уходить из Белого дома после поражения на выборах в 2021 году. Об этом он заявил 3 ноября, выступая перед сторонниками на предвыборном мероприятии в Литице, штат Пенсильвания.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

На выборах президента США в 2020 году Трамп уступил политику-демократу Джо Байдену. Инаугурация избранного президента состоялась 20 января 2021 года.

«У нас была самая безопасная граница в истории нашей страны в день, когда я ушёл. Мне не следовало уходить… Честно говоря, мы очень хорошо справлялись», — заявил политик-республиканец.

По его словам, на каждом избирательном участке стоят сотни юристов, а чтобы проголосовать в Аризоне, необходимо потратить около четырёх часов.

Трамп назвал находящуюся на данный момент у власти Демократическую партию «коррумпированной машиной», под руководством которой Соединённые Штаты Америки превратились в «кривую страну», и пообещал это исправить в случае победы на предстоящих выборах.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Post опубликовало результаты своего последнего соцопроса, согласно которым Дональд Трамп сравнялся с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис по уровню поддержки со стороны избирателей — кандидатов поддерживают по 49% американцев. Соцопрос, в рамках которого было опрошено 1044 американца, проводился с 31 октября по 3 ноября включительно. Статистическая погрешность составила три процентных пункта.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис 3 ноября сообщила, что досрочно проголосовала по почте.

Согласно последним данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды (UFL), досрочно на президентских выборах в США проголосовали более 77 миллионов американцев, из которых почти 42,2 миллиона лично пришли на избирательные участки. Наиболее активно досрочно голосовали жители Техаса (8,9 млн), Флориды (7,8 млн), Калифорнии (7,6 млн) и Северной Каролины (4,4 млн).