Газа, Палестина, 4 ноября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), задействованные в военной операции в секторе Газа, использовали мирных палестинцев в качестве живого щита и принуждали выполнять опасные задачи. Об этом 3 ноября сообщило издание The Washington Post со ссылкой на израильских военных и палестинцев.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«В течение двух недель в конце июля и начале августа… подразделение ЦАХАЛ в Газе заставляло палестинцев входить в здания, в которых, как опасались израильские военные, находилась взрывчатка», — говорится в материале.

По словам одного из палестинцев, с которым побеседовало WP, израильские военные использовали задержанных жителей сектора Газа в качестве живого щита, угрожая им пожизненным заключением.

Один из случаев произошёл в районе Рафаха на юге палестинского анклава. Утверждается, что военные ЦАХАЛ выдали задержанному палестинцу израильскую военную форму с прикреплённой к шлему камерой и заставили его обследовать один из домов.

«Я был очень напуган, потому что не знал, кто находится в дома, а на мне была военная форма… Если бы внутри были боевики, я бы наверняка погиб», — рассказал палестинец.

Он добавил, что каждое утро ему завязывали глаза и надевали наручники, после чего перевозили в другое место. На следующий день после обследования одного из зданий прогремел взрыв, и израильские военные решили, что тот причастен к этому. По словам палестинца, командир подразделений угрожал убийством членов его семьи.

Отмечается, что Армия обороны Израиля отвергала подобные обвинения и не сообщала, были ли инициированы расследования подобных инцидентов в отношении израильских военнослужащих.

Согласно информации палестинского министерства здравоохранения от 3 ноября, с 7 октября 2024 года в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погибли по меньшей мере 43,3 тысячи человек, в том числе более 16,7 тысячи детей. Пострадали более 102 тысяч человек. По данным на конец сентября 2024 года, с начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС погибли более 360 израильских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что за время боевых действий в секторе Газа погибли не менее 182 журналистов. Отмечалось, что освещение событий, происходящих на территории палестинского анклава, наносит значительный физический и психологический ущерб журналистам.

2 ноября главы 15 агентств ООН и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором назвали ситуацию в секторе Газа близкой к апокалиптической на фоне гуманитарной катастрофы и продолжающейся военной операции Израиля. В частности, отмечалось, что израильским бомбардировкам подверглись десятки школ, служившие убежищами для палестинских беженцев, и больницы. Кроме того, из-за боевых действий вынужденно отложена кампания по вакцинации от полиомиелита, что поставило под угрозу жизни детей.