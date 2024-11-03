Москва, 4 ноября, 2024, 01:26 — ИА Регнум. С начала 2024 года 3344 иностранца — участника спецоперации получили российское гражданство. Об этом 3 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В своём Telegram-канале Волк рассказала, как иностранного гражданина и участника спецоперации хотели депортировать из России в страну ближнего зарубежья, где ему грозило уголовное преследование за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Российской Федерации.

Представитель МВД отметила, что от него было получено заявление о приёме в российское гражданство и до принятия решения в отношении него будет действовать запрет на любые меры принуждения, включая выдворение.

«С начала года в соответствии с указом президента Российской Федерации по аналогичным основаниям гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», — уточнила Волк.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что почти 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, стали участниками специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин 4 января подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей. Согласно указу, иностранцы, заключившие контракт с Минобороны в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приёме в гражданство России.

Также подать заявление смогут иностранные граждане, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта или в связи с прекращением действия военного положения. Право на получение гражданства России также будут иметь родственники указанных категорий иностранных граждан.