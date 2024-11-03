Кишинёв, 4 ноября, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии и кандидат на пост главы государства Майя Санду лидирует во втором туре выборов после обработки 94,77% протоколов. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

По данным ЦИК, Санду набирает 51,49% голосов, в то время как у её соперника Александра Стояногло — 48,51% голосов. Согласно интерактивной карте ЦИК Молдавии, Стояногло вышел в лидеры в таких регионах, как Гагаузия и Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), в то время как в Санду уверенно идёт в Кишинёве и прилегающих к столице регионах.

Явка во втором туре выборов составила 54% (около 1,6 млн избирателей).

Как передавало ИА Регнум, во время второго тура не обошлось без сообщений о нарушениях. Так, глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил в Кишинёве заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, и указали на наличие предвыборной агитации и отсутствие пломб на урнах.

Помимо этого, сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки для приднестровцев.