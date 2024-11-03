Москва, 4 ноября, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что считает своевременной и правильной инициативу, предусматривающую возможность участия героев специальной военной операции в программе подготовки для государственного управления. Об этом он рассказал 3 ноября на встрече с участниками президентской программы «Время героев» в Патриаршем зале Трапезных палат кафедрального соборного храма Христа Спасителя.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Вообще идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров — это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Он отметил, что решительность и мужество, сопряжённые с профессиональным опытом и государственным мышлением, являются достойными качествами человека, занимающего должность в сфере госуправления.

По словам Патриарха Кирилла, навыки и опыт героев спецоперации окажут положительное влияние на укрепление управленского потенциала России.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября десять участников программы «Время героев» в соответствии с указом президента России Владимира Путина получили новые назначения и ответственные должности. Экс-председатель Народного совета Донецкой Народной Республики и ветеран спецоперации Артём Жога назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

1 октября участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. После первого модуля обучения он приступил к стажировке на государственной службе под руководством губернатора региона Валерия Лимаренко.